A Modena è caccia alle buche: oltre 120 le vie su cui si è già intervenuti

Sono oltre 120 le strade su cui l’Amministrazione comunale è intervenuta con interventi di manutenzione e chiusura buche da quando, lo scorso 29 gennaio, è scattata la caccia alle buche.

Dalle direttrici principali via Emilia est e ovest, via Giardini, strada Morane e strada Vignolese; a snodi significativi come piazzale Natale Bruni, strada Formigina, viale Moreali, viale Corassori, via Finzi, strada Contrada, via Fratelli Rosselli, via Campi, via Trento Trieste, via Virgilio, strada Scartazza, strada di Albareto; a vie residenziali, come via Viterbo, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Brescia, via Mantegna, via Mar Mediterraneo, via Sassi, via Portorico, viale Verdi, a titolo di esempio.

“L’attività di ricognizione delle strade del territorio comunale e di chiusura delle buche provocate dalla pioggia delle ultime settimane, così come da ogni episodio di maltempo che si verifica – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – proseguiranno a ciclo continuo fino a conclusione del monitoraggio e al ripristino dell’asfalto sulle strade ammalorate. A questi interventi urgenti si aggiungono quelli di manutenzione stradale programmati: appena il clima lo consentirà partirà un pacchetto di riasfaltature e interventi puntuali di ripristino del valore di 1 milione di euro. Questa Amministrazione, sin dal principio, ha fatto della manutenzione uno degli elementi fondamentali: continueremo a lavorare per rendere la città sempre più bella, efficiente e sicura”.

Gli interventi, che consistono appunto nel monitoraggio da parte di squadre di tecnici e nell’attivazione di interventi di ripristino del manto stradale entro le 24 ore successive, prevedendo l’utilizzo di asfalto a freddo, sono realizzati per conto del servizio Manutenzione della città del settore Lavori pubblici del Comune di Modena nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore prorogato in attesa dello svolgimento della nuova gara di assegnazione.

A eseguire gli interventi è infatti il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.