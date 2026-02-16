A Campogalliano, i carabinieri eseguono una misura restrittiva

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Lo scorso 13 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Campogalliano hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura della semilibertà emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna nei confronti di un uomo di 43 anni, di origine tunisina.

L’indagato è stato condannato a scontare una pena residua di 2 anni e 2 mesi di reclusione, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati dalla recidiva reiterata, commessi nel 2024 nella provincia modenese.

I Carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione di Campogalliano, in cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, per poi tradurlo presso la Casa Circondariale di Modena.