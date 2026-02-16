lunedì, 16 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseA Campogalliano, i carabinieri eseguono una misura restrittiva





A Campogalliano, i carabinieri eseguono una misura restrittiva

Bassa modeneseCampogallianoCronacaIn evidenza Carpi
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Lo scorso 13 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Campogalliano hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura della semilibertà emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna nei confronti di un uomo di 43 anni, di origine tunisina.

L’indagato è stato  condannato a scontare una pena residua di 2 anni e 2 mesi di reclusione, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati dalla recidiva reiterata, commessi nel 2024 nella provincia modenese.

I Carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione di Campogalliano, in cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, per poi tradurlo presso la Casa Circondariale di Modena.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.