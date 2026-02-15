Violenta rissa all’esterno di un bar di via dell’Aeronautica: denunciati sei giovani

Sono cinque ragazzi italiani, un 28enne, un 24enne, un 23enne, un 22enne e un 18enne, e un ragazzo di origini estoni di 29 anni, i soggetti deferiti in stato di libertà dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia per la rissa avvenuta nella notte del 31 gennaio scorso nella distesa davanti un esercizio commerciale di via dell’Aeronautica a Reggio Emilia.

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo dott. Calogero Gaetano Paci, hanno avuto inizio quella notte stessa quando era stata segnalata alla Sala Operativa della Questura di Reggio Emilia una furibonda rissa in corso tra due gruppi di giovani.

L’individuazione dei presunti autori della rissa è stata resa possibile, da un lato, dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio pubblico adiacente, che ha permesso agli investigatori di far luce sull’effettiva sequenza dei fatti e, dall’altro, dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni che erano presenti sul posto in quei momenti concitati.

Secondo quanto ricostruito, infatti, intorno alle ore 04:30 un primo gruppo di ragazzi, dopo aver trascorso la serata in altri locali del centro cittadino, avevano raggiunto il luogo dei fatti per consumare la colazione. Qualche minuto più tardi, giungeva nei pressi dell’esercizio commerciale un altro gruppo di giovani, apparentemente conoscenti dei soggetti già presenti.

Durante la permanenza all’esterno del bar, per futili motivi legati a banali battibecchi, nasceva dapprima un’accesa discussione verbale tra due ragazzi che poi degenerava in una rissa vera e propria con alcuni dei soggetti presenti che si aggredivano violentemente con calci e pugni.

Dopo poco, però, tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, presumibilmente allertati del fatto che stavano per giungere in quei luoghi le Volanti della Polizia di Stato, si allontanavano repentinamente da via dell’Aeronautica a bordo delle proprie autovetture con alcuni di loro che, successivamente, si erano recati autonomamente in ospedale per ricevere le cure per alcune lievi ferite riportate.

Al termine dell’attività investigativa, gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono riusciti ad identificare i sei soggetti coinvolti che, ultimati gli opportuni accertamenti di rito, sono stati tutti deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rissa.