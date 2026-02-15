domenica, 15 Febbraio 2026
Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
Rocchi “Rosso Kakulu chiaro errore, ma sbaglia anche chi vuole fregarci”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti molto dispiaciuti, La Penna è mortificato, ma noi gli siamo vicini”. Così il responsabile della Can e designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, all’agenzia ITALPRESS, in merito all’espulsione di Kalulu al 42° del primo tempo di Inter-Juventus. Rosso arrivato a causa di una doppia ammonizione, con il secondo giallo scattato per la presunta trattenuta del difensore della Juventus ai danni di Bastoni. “La decisione di La Penna sul secondo giallo è un chiaro errore, dispiace, così come non fa piacere che non si sia potuto ricorrere al Var per evitare l’espulsione, ma questo è l’attuale protocollo”, prosegue Rocchi.

L’amarezza per l’errore dell’arbitro della sezione di Roma 1 è ingigantita dal comportamento del difensore dell’Inter. “La Penna non è l’unico ad aver sbagliato, tutti abbiamo visto che c’è stata una chiara simulazione, una delle tante in questo campionato dove si cerca in tutti i modi di fregare gli arbitri”, conclude Rocchi.

– Foto: Ipa Agency –

Red IP

Ultime notizie

