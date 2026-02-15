domenica, 15 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, lunedì 16 febbraio 2026





Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 16 febbraio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nuvolosità irregolare in giornata con tendenza serale a schiarite a partire dai settori occidentali. Possibili deboli precipitazioni dal primo pomeriggio sulle aree montane centro – orientali con quota neve attorno a 1200/1300 m in esaurimento dalla serata.

Temperature minime in diminuzione tra 2 e 6 gradi. Massime fra 11 e 13 gradi. Venti deboli variabili in pianura, prevalentemente dai quadranti meridionali sui rilievi con rinforzi localmente anche consistenti. Mare mosso la mattina, con tendenza a divenire poco mosso sotto costa da metà mattinata.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.