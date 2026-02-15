Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 16 febbraio 2026

Nuvolosità irregolare in giornata con tendenza serale a schiarite a partire dai settori occidentali. Possibili deboli precipitazioni dal primo pomeriggio sulle aree montane centro – orientali con quota neve attorno a 1200/1300 m in esaurimento dalla serata.
Temperature minime in diminuzione tra 2 e 6 gradi. Massime fra 11 e 13 gradi. Venti deboli variabili in pianura, prevalentemente dai quadranti meridionali sui rilievi con rinforzi localmente anche consistenti. Mare mosso la mattina, con tendenza a divenire poco mosso sotto costa da metà mattinata.
(Arpae)