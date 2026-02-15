La Beijing Academy Chinese Classical Dance Company martedì al Teatro Duse di Bologna

S’intitola ‘Celeste armonia’ lo spettacolo che martedì 18 febbraio (ore 21) vedrà per la prima volta sul palco del Teatro Duse di Bologna la Beijing Academy Chinese Classical Dance Company. Poesia, pittura, filosofia e mito si fondono in questo show che attraversa la spiritualità e la storia millenaria della Cina.

Tra le più antiche civiltà del mondo, celebre per la sua ricchissima cultura e per lo splendore delle sue arti, la Cina offre al mondo una danza tradizionale che, oltre al corpo umano, utilizza tre strumenti fondamentali: il ventaglio, la spada e le lunghe maniche o i nastri. La danza classica cinese, soggetta a continua trasformazione, oggi riunisce in sé due componenti principali: la danza accompagnata da musica (yue wu), sviluppatasi durante le dinastie Qing, Han, Shui e Tang, che viene studiata e riprodotta solo grazie alle descrizioni letterarie e alle arti figurative pervenuteci dall’antichità (in quanto la musica originale è andata persa); e la danza tramandataci dall’opera tradizionale cinese, nata e sviluppatasi durante le dinastie Song, Yuan, Ming e Qing. Quest’ultima pur non essendo una forma d’arte autonoma, ma puramente complementare all’opera, ha raggiunto nei secoli vette di perfezione.

Nel corso di oltre mezzo secolo, il Comitato Scientifico dell’Accademia di Danza di Pechino ha esplorato entrambe queste diramazioni, ricostruendo e aprendo nuove prospettive con un approccio moderno che ha reso la danza classica tradizionale completamente autonoma rispetto all’opera. La ricerca storico scientifica dell’Accademia si è indirizzata, sostanzialmente, lungo le tre direttrici fondamentali della danza cinese: codificazione dei movimenti di base ed elaborazione delle posizioni come risultano dalle fonti letterarie e figurative secondo gli schemi del balletto classico, in particolare russo; utilizzo dell’espressività plastica tipica della danza contemporanea e del ritmo nel movimento; applicazione ed elaborazione delle tecniche e figurazioni delle arti marziali cinesi.

Ciò che il pubblico vedrà in scena è, dunque, una danza tradizionale operata con spirito moderno e coreografie contemporanee espresse in linguaggio tradizionale, il tutto finalizzato “a fare emergere il nuovo attraverso il passato”. Lo spettacolo, che si avvale della direzione artistica Hu Huaibei e le luci Ren Dongshen, gode del sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia.

