Auto esce di strada e finisce nel fossato lungo la Tangenziale di Modena

Oggi poco prima delle 12:00, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è finita cappottata nel fossato adiacente alla carreggiata a seguito di urto con altra auto lungo la Strada Statale 724 – Tangenziale di Modena nei pressi dell’uscita Magreta, in direzione Modena.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto con una squadra del Distaccamento di Sassuolo, hanno operato per assistere l’unico occupante del veicolo e, contestualmente, hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dell’autovettura per prevenire rischi di incendio o ulteriori pericoli derivanti dallo sversamento di liquidi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e la Polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito.