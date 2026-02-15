Al Piccolo Teatro di Tolè: “Sulle spalle delle donne”

L’evento nasce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed è concepito come un viaggio ideale tra vite, scritti e racconti di donne straordinarie, proposto nella forma di un concerto-reading.

Lo spettacolo si configura come un percorso simbolico e poetico attraverso storie di forza, resilienza e creatività, che hanno lasciato un segno profondo nella storia e nella società. La forma artistica scelta combina musica dal vivo, narrazione e suggestioni emotive, dando vita a un’esperienza intensa, coinvolgente e immersiva.

Durante la rappresentazione, la parola e il suono del pianoforte si intrecciano in modo armonico e suggestivo. La musica accompagna e sottolinea i momenti più significativi, evidenziando la potenza emotiva delle storie raccontate. In alcuni passaggi, il pianoforte evoca atmosfere intime, rafforza i messaggi di libertà e di resistenza e crea spazi di profonda partecipazione emotiva.

L’obiettivo dello spettacolo è quello di costruire collegamenti inaspettati tra le diverse narrazioni e tra le emozioni suscitate dalla musica e dalla parola, stimolando nel pubblico riflessione, consapevolezza ed empatia. “Sulle spalle delle donne” non è soltanto un omaggio al talento femminile, ma anche un invito concreto a promuovere una cultura libera da violenza, discriminazioni e stereotipi.

Le letture sono tratte da testi di Alda Merini, William Shakespeare, Saffo, Serena Dandini, Wisława Szymborska, Euripide, Dante Alighieri, Sofocle e Madre Teresa.

Il percorso musicale comprende brani di Chopin, Satie, Mendelssohn, Poulenc, Kabalevsky, Debussy, Morricone, Piazzolla, Händel, Mussorgsky e Serena Perego.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Alda Scafuro come voce narrante e Serena Perego al pianoforte.

Il Piccolo Teatro di Tolè, grazie alla sua dimensione raccolta, alla qualità tecnologica e alla sua vocazione culturale, rappresenta il contesto ideale per ospitare un progetto che unisce valore artistico, impegno civile e intensità emotiva.

“Sulle spalle delle donne” si propone come un momento di condivisione, ascolto e partecipazione, capace di parlare al cuore e alla coscienza del pubblico, restituendo voce a storie che continuano a sostenere il nostro presente.

Contatti: Francesco Indello – 379 1182514 – ilpiccoloteatroditole@gmail.com https://www.facebook.com/ilpiccoloteatroditole/