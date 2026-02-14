sabato, 14 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia: incendio di una porzione di tetto in legno in centro...





Reggio Emilia: incendio di una porzione di tetto in legno in centro storico

In evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa mattina poco dopo le 11, in Via della Torre all’angolo con Piazza S. Prospero a Reggio Emilia, si è verificato un principio d’incendio che ha interessato un tetto in legno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati da Polizia di Stato e da polizia locale. Una delle falde del tetto è risultata parzialmente crollata sul piano del sottotetto.

Per motivi di sicurezza, si è deciso di interdire l’utilizzo dei locali bagno e cucina dell’appartamento situato sotto la zona interessata dal danneggiamento strutturale. 

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.