Reggio Emilia: incendio di una porzione di tetto in legno in centro storico

Questa mattina poco dopo le 11, in Via della Torre all’angolo con Piazza S. Prospero a Reggio Emilia, si è verificato un principio d’incendio che ha interessato un tetto in legno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati da Polizia di Stato e da polizia locale. Una delle falde del tetto è risultata parzialmente crollata sul piano del sottotetto.

Per motivi di sicurezza, si è deciso di interdire l’utilizzo dei locali bagno e cucina dell’appartamento situato sotto la zona interessata dal danneggiamento strutturale.