Trovati con oltre due chili e mezzo di hashish in auto: tre cittadini stranieri arrestati a Reggio Emilia

Nella tarda serata di ieri, giovedì 12 febbraio, poco dopo la mezzanotte, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegati in un servizio straordinario organizzato nell’ambito dell’intensificazione delle attività di pattugliamento del territorio, procedevano al controllo di un’autovettura che transitava ad alta velocità in via Cisalpina.
All’interno dell’autovettura venivano rintracciati ed identificati tre soggetti, tutti di origini ghanesi, di 24, 23 e 22 anni, che si mostravano sin dal primo momento molto nervosi ed assolutamente insofferenti alle attività di controllo ed identificazione poste in essere dagli agenti della Polizia di Stato.
Insospettiti da questo atteggiamento, i poliziotti decidevano di effettuare un controllo più approfondito all’interno dell’autovettura. I sospetti si dimostravano fondati in quanto, occultati all’interno dell’abitacolo, venivano rinvenuti numerosi panetti sigillati di sostanza stupefacente, nonché alcune dosi sfuse, per un peso complessivo di circa 2,5 kg di hashish.
Inoltre, sempre all’interno dell’autovettura, veniva rinvenuto un bilancino di precisione, materiale vario normalmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, due coltelli da cucina nonché la somma di denaro contante pari a circa 700 euro, tutto opportunatamente sottoposto a sequestro unitamente alla sostanza stupefacente rinvenuta.
Sulla base di quanto sopra, i tre soggetti venivano accompagnati in Questura dove, al termine di tutti gli accertamenti di rito, venivano tratti in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.