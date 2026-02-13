Sviluppo sostenibile, anche Reggio aderisce a “M’illumino di meno”: per alcune ore si spengono i simboli della città

Lunedì 16 febbraio il Comune di Reggio Emilia aderisce a M’Illumino di Meno, la giornata nazionale dedicata a risparmio energetico e stili di vita sostenibili, promossa da Rai Radio2 con Caterpillar.

Tante le iniziative in programma, a partire dallo spegnimento dell’illuminazione di alcuni dei simboli della città: dal ponte centrale di Calatrava sull’Autostrada A1 all’opera “Curiosa Meravigliosa” (il Pavone) realizzata sulla facciata laterale del Palazzo dei Musei fino al Tecnopolo nel Parco Innovazione.

La giornata vuole essere un’occasione per sensibilizzare sui consumi energetici e sull’adozione di comportamenti più sostenibili e virtuosi in tema di risparmio delle risorse naturali. Nell’ambito della strategia adottata dall’Amministrazione comunale per promuovere uno sviluppo sostenibile “RE_ACTS – Reggio Emilia per Aria, Clima, Terra e Salute” saranno diverse le iniziative messe in campo per sottolineare l’importanza di una crescita maggiormente rispettosa dell’ambiente.

Già da domenica 15 febbraio prenderanno il via una serie di eventi a tema al Palazzo dei Musei, per proseguire da lunedì 16 anche all’interno delle biblioteche cittadine. Aderiscono anche il Centro Remida, Binario 49 e Fiab con una biciclettata in partenza dal centro sociale Orologio per promuovere, oltre alla sostenibilità del mezzo a due ruote, la sicurezza sulle strade.

Inoltre, l’Amministrazione comunale, con una lettera firmata dal sindaco, ha invitato le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, a partecipare alla Giornata promuovendo il coinvolgimento attivo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi con azioni e riflessioni sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili, durante le lezioni di lunedì 16 febbraio, come nei giorni precedenti e successivi.

Il Comune è anche impegnato in attività di sensibilizzazione sul risparmio energetico rivolte ai dipendenti chiedendo loro di impegnarsi in attività individuali e negli uffici.

Il 16 febbraio tutti i cittadini potranno dare un segnale spegnendo le luci alle 19.30 e pubblicando la loro testimonianza di adesione alla campagna sui social taggando i profili del Comune di Reggio Emilia e utilizzando l’hashtag #milluminodimeno. Le informazioni sulla campagna nazionale sono disponibili al sito: www.rai.it/milluminodimeno dove si può anche consultare l’intero decalogo dei consigli.

Il programma – Le iniziative prendono il via da domenica 15 febbraio ai Musei Civici con il Darwin Day – postazione interattiva/laboratorio a tema “risparmio energetico” maggiori info al link: https://www.musei.re.it/appuntamenti/buon-compleanno-darwin-2026/ .

Sempre domenica, durante la serata di boogie al Binario 49, verranno spente le luci in sala per pochi minuti per invitare i partecipanti a mettere in campo una serie di azioni simboliche volte al risparmio energetico, mentre sui social del locale tutta la serata sarà ripresa con l’hashtag del 16 febbraio.

Lunedì 16 febbraio verrà spenta l’illuminazione del ponte centrale di Calatrava sull’autostrada A1 dalle 19.30 alle 24, l’opera “Curiosa Meravigliosa” sulla facciata laterale Musei dalle 18.30 e il Tecnopolo al Parco Innovazione dalle 19.30 alle 24.

Ai Musei civici, nell’ambito del progetto “Settimana al Museo“, saranno previste attività a luci spente dotando di torce i ragazzi coinvolti. Nella giornata di lunedì, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli, si completerà la messa a dimora di 15 platani al Parco del Popolo. Alla Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra due classi delle scuole medie assisteranno a una narrazione animata sulla necessità di ridurre le plastiche monouso (in particolare le bottigliette d’acqua) e incentivare l’uso degli erogatori di acqua gratuita collocati di recente nella biblioteca grazie al progetto Acqua in Comune. Alla Biblioteca Panizzi e in tutte le biblioteche decentrate sarà allestito uno scaffale-vetrina con libri a tema energia, sostenibilità e bibliografie tematiche per adulti e ragazzi.

Sempre lunedì 16 febbraio Fiab Tuttinbici organizza una biciclettata per promuovere l’uso delle due ruote, il ritrovo è alle 17.30 al centro sociale Orologio. La pedalata si svilupperà lungo due itinerari distinti all’insegna della mobilità sicura e attiva con la campagna #fallabrillare; a tutti i partecipanti saranno distribuiti luci e catarifrangenti. Per tutta la giornata la Fondazione Reggio Children – Centro Remida proporrà sui propri canali social comunicazioni mirate sul tema. Mentre durante “La Notte dei Racconti”, previsto per venerdì 20 febbraio, bambini, ragazzi e famiglie sono invitati a ritrovarsi per raccontare e ascoltare storie, abbassando le luci e spegnendo pc e cellulari.

Infine, chiunque volesse un piano di azione personalizzato per adottare di stili di vita più sostenibili, può compilare il Lifestyle Test, gratuito e anonimo che consente di misurare l’impronta ecologica individuale fornendo suggerimenti pratici per ridurre il consumo di risorse. Lifestyle Test è disponibile al link:

www.comune.reggioemilia.it/argomenti/ambiente/progetti/lifestyle-test

Martedì 17 febbraio la Fondazione Reggio Children – Centro Remida effettuerà una apertura speciale del Centro di riciclaggio creativo “Remida” con attività di accoglienza e sensibilizzazione verso azioni di economia circolare.