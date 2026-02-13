Reggio Emilia, fugge alla vista dei carabinieri: trovato con le dosi pronte per lo spaccio

Avvistato dai carabinieri durante un controllo, un giovane di 25 anni, di origine tunisina e domiciliato a Reggio Emilia, ha tentato la fuga entrando in un hotel. L’episodio si è verificato la sera dell’11 febbraio scorso, nella zona della stazione storica di Reggio Emilia. I militari della sezione radiomobile della compagnia locale, insospettiti dal comportamento dell’uomo, lo hanno inseguito all’interno della struttura ricettiva riuscendo prontamente a fermarlo. Durante la perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di 11 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 18 grammi, nascoste nelle tasche dei pantaloni. Nel calzino nascondeva inoltre una dose di cocaina da circa 1 grammo.

A seguito dell’arresto, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane, rinvenendo un ulteriore involucro contenente circa 0,50 grammi di hashish, una lama da taglierino intrisa di sostanza stupefacente – presumibilmente utilizzata per il confezionamento delle dosi – e una somma in contanti di 1.800 euro. Considerato che il ragazzo non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, il denaro è stato ritenuto proveniente dall’attività illecita di spaccio.

Alla luce delle prove raccolte e degli elementi acquisiti, il giovane è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dagli agenti. Le indagini preliminari, coordinate dal procuratore Calogero Gaetano Paci, proseguiranno con ulteriori accertamenti al fine di valutare l’avvio delle azioni procedurali necessarie.