Prorogato il termine per la presentazione delle iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2026/2027

BolognaScuola
Tempo di lettura 1 min.

Sarà possibile presentare domanda fino a sabato 21 febbraio

Per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e supportare il lavoro delle segreterie scolastiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ieri la proroga a livello nazionale della procedura di iscrizione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, fissando il nuovo termine a sabato 21 febbraio 2026.

Quindi, per chi deve ancora iscrivere il proprio figlio/la propria figlia al prossimo anno scolastico 2026/2027, l’ultimo giorno utile per farlo non è più sabato 14 febbraio, ma ci sarà ancora una settimana di tempo, fino a sabato 21 febbraio 2026.

Ricordiamo che:

Ricordiamo anche che per presentare domanda di iscrizione bisogna avere un’identità digitale SPID o CIE: https://identitadigitale.gov.it/

Chi avesse bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione può rivolgersi a uno dei punti di facilitazione digitale attivi nelle Case di Quartiere e negli Uffici comunali di prossimità della città: https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale/punti-facilitazione-digitale

















