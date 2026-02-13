Prorogato il termine per la presentazione delle iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2026/2027

Per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e supportare il lavoro delle segreterie scolastiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ieri la proroga a livello nazionale della procedura di iscrizione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, fissando il nuovo termine a sabato 21 febbraio 2026.

Quindi, per chi deve ancora iscrivere il proprio figlio/la propria figlia al prossimo anno scolastico 2026/2027, l’ultimo giorno utile per farlo non è più sabato 14 febbraio, ma ci sarà ancora una settimana di tempo, fino a sabato 21 febbraio 2026.

Ricordiamo che:

per le scuole dell’infanzia, sia statali che comunali, la domanda di iscrizione si presenta esclusivamente online attraverso il modulo disponibile nella pagina dedicata sul portale Iperbole del Comune di Bologna: https://www.comune.bologna.it/servizi/educazione-formazione/iscrizione-scuole-infanzia-trasferimento

per le scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e i Centri di Formazione professionale regionali, la domanda di iscrizione va presentata online sul sito Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito: https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni

Ricordiamo anche che per presentare domanda di iscrizione bisogna avere un’identità digitale SPID o CIE: https://identitadigitale.gov.it/

Chi avesse bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione può rivolgersi a uno dei punti di facilitazione digitale attivi nelle Case di Quartiere e negli Uffici comunali di prossimità della città: https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale/punti-facilitazione-digitale