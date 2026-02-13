Prorogati i termini per le iscrizioni alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie

Prorogati i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027. La scadenza, inizialmente fissata a venerdì 14 febbraio, è stata infatti posticipata a livello nazionale alle ore 20 di sabato 21 febbraio.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, sono 1.261 le famiglie residenti a Modena impegnate nelle iscrizioni alle scuole pubbliche e convenzionate. Le domande possono essere presentate entro il nuovo termine esclusivamente online, attraverso il sito del Comune di Modena all’indirizzo www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia-a-s-2026-2027.

In particolare, il sistema cittadino si basa sul Centro unico di iscrizione, che consente di presentare un’unica domanda valida per l’intera offerta educativa: scuole comunali, statali, scuole della Fondazione Cresciamo, scuole in appalto, convenzionate e aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism). Un modello organizzativo pensato per garantire semplicità, trasparenza e pari opportunità di accesso, evitando frammentazioni tra diversi canali.

Fino alle ore 20 di sabato 21 febbraio è inoltre possibile presentare la domanda di iscrizione alle prime classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado attraverso la Piattaforma unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito (www.unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).

Anche in questo caso la procedura è esclusivamente online e richiede l’accesso con credenziali Spid, Cie, Cns o eIDAS, secondo le modalità stabilite a livello nazionale.

Come indicato nelle apposite pagine dedicate, sul sito www.comune.modena.it/argomenti/istruzione, a supporto delle famiglie, sul territorio comunale sono attivi diversi sportelli con postazioni internet e personale dedicato, disponibili a fornire assistenza sia per l’accesso ai servizi digitali sia per la compilazione delle domande di iscrizione online.

A MEMO ATTIVI DUE SPORTELLI PER FAMIGLIE E STUDENTI

Due sportelli dedicati per accompagnare e orientare famiglie e studenti nel mondo della scuola.

A Memo – Multicentro Educativo Sergio Neri del Comune di Modena, in viale Barozzi 172, sono attivi lo Sportello Informascuola e lo Sportello Orientamento, punti di riferimento per chi deve completare le procedure online o affrontare una scelta scolastica.

L’iniziativa si inserisce nella strategia del Comune di Modena volta ad accompagnare bambine, bambini, ragazze e ragazzi e le loro famiglie nel sistema integrato di educazione e istruzione, dalla prima infanzia fino ai percorsi della scuola secondaria, offrendo strumenti concreti di supporto in una fase delicata come quella delle iscrizioni.

Nel dettaglio, lo Sportello Informascuola è rivolto ai genitori degli alunni delle scuole modenesi di ogni ordine e grado e offre assistenza per le iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia e alle classi prime di primarie e secondarie di primo e secondo grado, oltre che per prescuola, ristorazione scolastica, bonus, Isee e utilizzo di piattaforme come Classroom e ClasseViva. Un’attenzione particolare è riservata alle famiglie più fragili, per favorire autonomia nell’accesso ai servizi digitali e alle agevolazioni. Il servizio è gestito da personale qualificato della cooperativa Gulliver; lo sportello si avvale di operatrici plurilingue e mediatrici linguistico-culturali (arabo, albanese, inglese e francese). È aperto lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13.

Lo Sportello Orientamento, curato da psicologhe con esperienza nel settore, è invece dedicato a studenti e famiglie che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado o valutare un eventuale riorientamento. Gli incontri aiutano a conoscere meglio attitudini e opportunità formative, con l’obiettivo di contrastare l’insuccesso scolastico e rafforzare il collegamento tra scuola, enti di formazione, famiglie e territorio. È aperto il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30; per studenti e famiglie non italofone è possibile richiedere la presenza di un mediatore linguistico-culturale.

Per entrambi gli sportelli è necessaria la prenotazione: telefonando al 329 8169172 (lunedì e giovedì 14.30-18.30; martedì, mercoledì e giovedì 9-13) oppure scrivendo a informascuola@gulliver.mo.it o orientamento@gulliver.mo.it