Prezzi all’ingrosso: a Reggio Emilia prevale la stabilità

Il 10 febbraio si sono riunite, nella sede reggiana della Camera di commercio dell’Emilia, le Commissioni Tecniche per le rilevazioni dei prezzi.

Agli incontri hanno partecipato gli operatori economici delle filiere all’ingrosso, per stabilire i prezzi del “bestiame bovino, paglia e foraggi”, “zangolato di creme fresche per la burrificazione e del formaggio parmigiano reggiano”, “cereali, farine e proteici” e “uve, vini e mosti”.

Riguardo ai bovini da allevamento e da riproduzione, la Commissione competente ha rilevato un mercato attivo: i prezzi dei vitelli da latte 1° qualità (bianchi e neri) vanno da un minimo di 3,40 ad un massimo di 3,60 euro al kg, con rispettivi aumenti del 6,25% e 5,88%. Mercato stazionario, invece, per bovini a peso vivo, bovini a peso morto, foraggi e paglia.

Gli operatori esperti in materia di latticini, poi, hanno evidenziato un mercato stabile per il burro e attivo per i formaggi, con aumenti di 5 centesimi per il parmigiano reggiano 30 mesi (minimo 17,45, massimo 18,05 euro), quello 24 mesi (16,95-17,25) e 18 mesi (15,75-16,05), mentre restano invariati i prezzi delle stagionature a 15 (14,80-15,00) e 12 mesi (14,25-14,55).

Stabilità dei prezzi all’ingrosso è stata rilevata dalla Commissione per cereali, farine e proteici, con lievi variazioni per 4 tipi di frumento (un euro in diminuzione sia sul prezzo minimo che su quello massimo, corrispondente a circa il -0,4%). In aumento di 3,00 euro, invece, il prezzo della polpa di bietole secche (minimo 268,00 massimo 273,00 con +1,13% e 1,11%).

Prezzi sostanzialmente stazionari, infine, per i vini e l’impossibilità di stabilire il prezzo dei mosti, a causa della mancanza delle indicazioni di mercato necessarie. Gli unici prezzi all’ingrosso franco stabilimento che hanno subito variazioni, hanno riguardato il Lambrusco Emilia rosso e quello rosato 2025, che si sono attestati tra un minimo di 5,60 ed un massimo di 6,30 euro per 100 kg (-20 centesimi), il vino rossissimo viaggia tra 8,00 e 8,30 euro (-10 centesimi).