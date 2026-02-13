venerdì, 13 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, sabato 14 febbraio 2026





Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 14 febbraio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse. Quota neve inizialmente attorno ai 1000 m sui rilievi emiliani in aumento, nel corso della giornata, fino a 1200-1300 m, attorno ai 1300-1400 m sui rilievi romagnoli.

Temperature in aumento le minime della pianura orientale, senza variazioni di rilievo, o in lieve diminuzione, altrove con valori attorno ai 7/9 gradi delle zone di pianura e costiere; massime in calo con valori attorno a 10/11 gradi sulle pianure interne, tra gli 11/13 gradi sulla pianura orientale e la costa.

Venti inizialmente ancora meridionali, con rinforzi, in prossimità dei rilievi, prevalentemente deboli orientali altrove, con tendenza a divenire nord-orientali ovunque dalla tarda mattinata. Mare inizialmente poco mosso, ma con tendenza ad aumento del moto ondoso fino a mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.