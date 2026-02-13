Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 14 febbraio 2026

Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse. Quota neve inizialmente attorno ai 1000 m sui rilievi emiliani in aumento, nel corso della giornata, fino a 1200-1300 m, attorno ai 1300-1400 m sui rilievi romagnoli.
Temperature in aumento le minime della pianura orientale, senza variazioni di rilievo, o in lieve diminuzione, altrove con valori attorno ai 7/9 gradi delle zone di pianura e costiere; massime in calo con valori attorno a 10/11 gradi sulle pianure interne, tra gli 11/13 gradi sulla pianura orientale e la costa.
Venti inizialmente ancora meridionali, con rinforzi, in prossimità dei rilievi, prevalentemente deboli orientali altrove, con tendenza a divenire nord-orientali ovunque dalla tarda mattinata. Mare inizialmente poco mosso, ma con tendenza ad aumento del moto ondoso fino a mosso.
(Arpae)