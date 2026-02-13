venerdì, 13 Febbraio 2026
Prevenzione e solidarietà, grande partecipazione giovedì all’incontro divulgativo a Luzzara

Prevenzione e Solidarietà a Luzzara. Si è svolta con un’ampia partecipazione di pubblico la serata dedicata alla prevenzione oncologica, promossa nella Sala Civica dal Comune di Luzzara in collaborazione con le associazioni Prevenzione Tumori, Amici del DH e Noi Hospice. L’evento ha offerto un importante momento di confronto diretto tra i cittadini e i professionisti dell’Ospedale di Guastalla.

Un ringraziamento particolare va ai relatori per i loro contributi: il dottor Prati (Responsabile DH Oncologico), il dottor Crotti (Responsabile Ginecologia), la dottoressa Croci (Medico di Medicina Generale) e la dottoressa Riccò (Direttrice del Distretto). Le numerose domande poste dai presenti hanno confermato l’importanza di mantenere vivo il dialogo sulla salute e sulla diagnosi precoce.

La serata è stata anche l’occasione per sottolineare l’apporto concreto delle associazioni Prevenzione Tumori, Amici del DH Oncologico e Noi Hospice che, attraverso il costante sostegno e le donazioni di attrezzature, contribuiscono al miglioramento dei servizi del Presidio ospedaliero di Guastalla, consolidando il legame tra la struttura sanitaria e la comunità locale.

 

















