venerdì, 13 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressOro Olanda nei 1000 mt Short Track, il cinese Sun Long 2°...





Oro Olanda nei 1000 mt Short Track, il cinese Sun Long 2° per 28 millesimi

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Oro Olanda nei 1000 mt Short Track, il cinese Sun Long 2° per 28 millesimi

MILANO (ITALPRESS) – Si consuma con un finale-thrilling e una caduta nei metri conclusivi, senza conseguenze per il risultato, la finale dei 1000 metri maschili di short track. L’oro al fotofinish va all’olandese Jens Van’T Wout in 1.24.537, che supera il cinese Sun Long di 28 millesimi. Bronzo al sudcoreano Rim Jong-Un.
– foto Xinhua –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.