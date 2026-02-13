Nel cantiere della Aosta a Reggio tranciati e rubati cavi di alimentazione dell’allacciamento della corrente alla scuola

Ad accorgersi della mancanza della corrente elettrica nella prima mattinata di oggi venerdì 13 febbraio, è stato il personale scolastico che ha aperto la scuola. Immediata la chiamata all’impresa costruttrice e ai tecnici del Comune che hanno riscontrato i danni e il furto avvenuto nell’adiacente area di cantiere. Sul posto si è recata subito la Polizia di Stato e successivamente anche la Scientifica per le indagini del caso.

E’ avvenuto alla scuola secondaria di primo grado Aosta di via Cecati, dove procedono i lavori per la conclusione della nuova struttura realizzata con risorse Pnrr.

I ladri si sono presumibilmente introdotti nell’area di cantiere forzando un ingresso secondario della recinzione e dai pozzetti di ispezione hanno tranciato 18 cavi di alimentazione per portare via un ingente quantità di cavi di rame.

In tal modo sono state interrotte in particolare le linee principali di alimentazione di energia elettrica al fabbricato della scuola, compresa la linea di alimentazione al gruppo tecnologico della pompa di calore. Fortunatamente per tutta la mattinata nelle aule la temperatura è stata confortevole e l’illuminazione naturale ha sopperito alla mancanza di corrente elettrica consentendo lo svolgimento delle lezioni per i ragazzi presenti, per diverse classi era invece già stata programmata un’uscita ai Teatri che si è svolta regolarmente.

Per gli studenti per i quali l’attività didattica è prevista anche al sabato, è stata disposto dalla dirigente scolastica con il supporto di Officina Educativa del Comune, il trasferimento dell’attività didattica della giornata di domani nella vicina scuola Matilde di Canossa, mentre all’Aosta sono già iniziati i lavori per riparare i danni. La continuità scolastica sarà comunque garantita grazie all’attivazione di un gruppo elettrogeno.