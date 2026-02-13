Montese: in fase di realizzazione la stazione ecologica a servizio del territorio

Una nuova stazione ecologica a servizio del nostro Appennino è in fase di realizzazione a Montese. Entro l’estate, infatti, il centro di raccolta sarà a disposizione dei cittadini. La stazione ecologica sorgerà in via Notari, a ridosso dell’area industriale. Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, sta svolgendo i lavori di costruzione, finanziati anche grazie a fondi PNRR.

Il progetto di realizzazione della stazione ecologica di Montese prevede un centro di raccolta posto in un’area recintata, in cui saranno presenti uno spazio coperto da tettoia metallica per il deposito, in aree distinte, di RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi, come bombolette e vernici) e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche). Saranno inoltre realizzati box in cemento armato per lo stoccaggio di altri rifiuti, come sfalci e potature, legno, ingombranti, oltre a un edificio guardiola per l’addetto al servizio e una pesa a ponte per il materiale in entrata.

Altri interventi riguarderanno l’impianto elettrico, con lo spostamento e l’interramento di una linea aerea esistente, la realizzazione dell’illuminazione, di un impianto antincendio con gruppo di pompaggio, di un impianto fognario e della pavimentazione, compresa la segnaletica lungo i percorsi destinati agli utenti.

L’investimento è di quasi un milione di euro, coperto per la metà da fondi PNRR.

«La realizzazione della nuova stazione ecologica rappresenta un intervento molto importante per il nostro territorio e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini – sottolinea l’Amministrazione comunale di Montese –. Si tratta di un’opera attesa da tempo, che migliorerà in modo concreto la gestione dei rifiuti, favorendo una raccolta più ordinata, sicura e sostenibile. La collaborazione con Hera e l’utilizzo dei fondi PNRR ci consentono di dotare Montese di una struttura moderna, efficiente e adeguata alle esigenze della comunità e dell’Appennino, rafforzando il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e il decoro del territorio».

La nuova stazione ecologica di Montese s’inserisce in un programma più ampio che ha visto di recente l’ammodernamento di altri centri di raccolta Hera in provincia e, in particolare, in Appennino. Le stazioni ecologiche del Gruppo sono strategiche per la gestione dei servizi ambientali. In questi centri possono essere portati tutti i rifiuti urbani che per tipo, dimensioni e peso non possono essere conferiti tramite la raccolta stradale e domiciliare. Viene, così, integrato il servizio ordinario con l’opzione ambientale più sostenibile: i materiali conferiti alle stazioni ecologiche, infatti, sono avviati prevalentemente a riciclo.

A questo proposito si ricorda che il Gruppo Hera mette gratuitamente a disposizione delle utenze domestiche il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo, oppure telefonare al numero verde 800 999 500. Le 34 stazioni ecologiche di Hera presenti nei territori serviti in provincia sono, inoltre, intercomunali; quindi, i cittadini possono scegliere a quale rivolgersi senza necessariamente dover optare per quella del comune di residenza.