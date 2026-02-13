Maranello Nuoto dominante ai Campionati italiani giovanili lifesaving

Ai Criteria di Salvamento, andati in scena allo Stadio del nuoto di Riccione, Maranello Nuoto ha confermato la sua solidità nel panorama nazionale del lifesaving con tanti risultati di rilievo e vincendo la classifica di società nella categoria Cadetti, mentre le Rane Rosse si sono imposte nelle altre fasce d’età.

Il bilancio complessivo del team modenese parla di 36 medaglie (16 ori, 11 argenti, 9 bronzi), distribuite nelle diverse annate, con l’eccezione dei Senior, premiati senza suddivisione per anno di nascita.

Determinante, ai fini della classifica Cadetti, il contributo dell’intera squadra protagonista di una rassegna di alto livello tecnico. Tra i risultati individuali spiccano i 5 ori conquistati da Nicole Carzacchi: 100 misto lifesaver con il nuovo record italiano Cadette ora sceso a1’19”55, 100 percorso misto (1’12”81), 100 torpedo (1’02”76), 100 pinne (56”19) e 200 superlifesaver (2’28”78), oltre all’argento nei 200 ostacoli.

Quattro le vittorie centrate da Riccardo Bartolacelli nei 200 ostacoli (1’58”80), 50 manichino (29”71), 100 percorso misto (1’00”65) e 200 superlifesaver (1’10”58), a cui si aggiungono l’argento nei 200 superlifesaver.

Arianna Blasi ha completato il quadro con due titoli nei 200 superlifesaver (2’29”49) e nei 100 misto lifesaver (1’24”42), aggiungendo l’argento nei 100 torpedo.

Tutto doppio a casa Ingrami tanto per completare la presenza modenese sul podio: 2 bronzi per Francesca nei 50 manichino e 200 superlifesaver, e altrettanto per Sofia nei 100 torpedo e 100 misto lifesaver.

La profondità del gruppo si è riflessa anche nelle prove a staffetta, dove sempre i Cadetti hanno centrato l’oro nella 4×50 ostacoli (Schneider, Biondi, Blasi, Carzacchi) e nella 4×50 pool life (Biondi, Ingrami S., Ingrami F., Carzacchi), oltre al bronzo nella 4×50 mista e all’argento nella 4×25 manichino.

Importanti riscontri sono arrivati anche dalle altre categorie.

Tra i Senior, Andrea Dallari ha conquistato l’oro nei 100 manichino con pinne (45”32), l’argento nei 100 torpedo e il bronzo nei 200 superlifesaver.

Nei Ragazzi, Riccardo Volpe ha vinto i 50 manichino, ma ha centrato gli argenti nei 100 percorso misto, i 200 superlifesaver e un bronzo nei 100 misto lifesaver. La categoria ha potuto gioire anche l’oro nella 4×25 manichino (Milani, Marchesini, Volpe, Paolini) e l’argento nella 4×50 pool life (Volpe, Appio, Paolini, Marchesini).

Medaglie anche tra Juniores ed Esordienti A. Tra i grandi Margherita Schneider è argento nei 100 pinne e Mattia Montagnani bronzo nei 100 misto lifesaver.

Tra i più giovani della formazione gialloblu, Gloria Gianni conquista due argenti (100 torpedo e 100 pinne) e un bronzo nei 200 superlifesaver .

Nel complesso, la prestazione di Maranello Nuoto a Riccione evidenzia una struttura solida e competitiva in tutte le categorie: i Ragazzi si sono classificati in 9^ posizione, gli Junior 14.mi, gli assoluti in 11^ e gli esordienti hanno chiuso in 15^ posizione.