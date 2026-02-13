Le dimissioni di Alessio Bastai, Segretario dei Giovani Democratici del Distretto Ceramico

Si dimette dopo più due anni di mandato il Segretario dei Giovani Democratici del Distretto Ceramico Alessio Bastai.

Il giovane attivista dichiara: “È una scelta personale, maturata dopo anni di politica e mesi di riflessioni, gioie e insoddisfazioni. Da quando ho iniziato a fare attivismo, da Extinction Rebellion ai Fridays For Future, fino ai GD e al PD, ho sempre avuto l’obiettivo di dare voce alle ingiustizie, di mettermi al servizio della comunità e di costruire idee.

Ma proprio per questo – continua il sassolese Bastai – se si vuole restare forza di cambiamento positivo bisogna continuare ad interrogarsi e mettersi in discussione. Comprendere quando e come cambiare”.

Bastai lascia in eredità un circolo giovanile protagonista della comunità politica e sociale del territorio, gruppo che solo poco più di un anno fa ha contribuito attivamente alle amministrative comunali riuscendo ad esprimere diversi consiglieri ed amministratori nel Distretto Ceramico.

“Nonostante le attività e i risultati, i miei valori e le mie priorità non risuonavano più con il partito e il modo in cui stavo facendo politica. Non è dunque un passo indietro, ma solo un passo nuovo. Per coerenza con me stesso, con le persone con cui ho lavorato e lavoro tutt’ora e con il percorso che voglio fare nel mondo dell’attivismo, della politica e della cultura”.

Il Segretario uscente conclude con un sincero augurio ai nuovi coordinatori GD Cesare Riazzi e Houda Hdily, per le responsabilità e le sfide assunte.

“Spero che insieme possano, con entusiasmo e passione, costruire e consolidare la militanza giovanile nel territorio. Esprimo inoltre vicinanza a Houda, che proprio in vista del nuovo ruolo ha ricevuto online decine di insulti, offese e commenti d’odio razzisti. Che siano solo un esempio dell’ignoranza e della sofferenza dilagante che vogliamo combattere”.