Imprese attive a Parma sostanzialmente stabili (-0,2%)

Sono 38.526, le imprese attive presenti nel Registro camerale di Parma a fine 2025. Un dato sostanzialmente stabile (-0,2% e 79 unità in meno rispetto ad un 2024, che aveva registrato un saldo lievemente positivo, con un +0,1%), che colloca il territorio parmense tra quelli che hanno registrato i risultati di migliore tenuta.

La conferma viene dalle analisi delle flessioni più marcate degli altri territori dell’Emilia Occidentale, che vede Piacenza a -3,5% e Reggio Emilia a -1,2%, ma anche dai dati regionali e nazionali, con diminuzioni del numero delle imprese attive che si collocano, rispettivamente, a -1,2% e -0,4%.

A seguito delle modifiche intervenute nel 2025 sulla classificazione delle attività economiche (codici Ateco 2025), al momento è ancora impossibile determinare quali siano stati, con esattezza, i movimenti all’interno dei diversi comparti produttivi e di servizio.

Dalle analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, emerge comunque, il primato delle aziende operanti nel comparto dei servizi alle imprese: si tratta di 9.318 unità attive, che pesano sul totale del 24,2%. Segue il settore del commercio, con 7.011 imprese e un’incidenza al 18,2%. Gli altri comparti che vanno a incidere sul totale delle imprese attive con percentuali a due cifre sono le costruzioni (6.053 unità e 15,7%), l’agricoltura (5.274 e 13,7%) e la manifattura (4.673 e 12,1%).

Completano il quadro della consistenza imprenditoriale parmense il settore dei servizi alla persona (3.426 imprese e incidenza all’8,9%) e le attività di alloggio e ristorazione (2.584 e 6,7% sul totale ).

L’analisi della Camera di commercio dell’Emilia relativa alle imprese attive in base alle classi di natura giuridica evidenzia la crescita delle società di capitale che, con 281 unità in più, raggiungono quota 12.003, con un incremento percentuale pari al 2,4. Sono in lieve flessione, invece, le imprese individuali, che cedono 184 attività (-0,9%) e che con le loro complessive 19.980 unità, pesano sul panorama imprenditoriale parmense per il 51,9%.

E’ poi più marcato il calo delle società di persone (-2,8% con 164 unità in meno), che a fine 2025 si attestano a 5.669 imprese attive. Da ultimo, le altre forme di impresa (in prevalenza cooperative e consorzi), vedono il loro numero ridursi di 12 unità e a fine 2025 sono pertanto risultate 874, in flessione dell’1,4%.