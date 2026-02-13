venerdì, 13 Febbraio 2026
Ha riaperto l’ufficio postale Bologna 28 in via dell’Arcoveggio 74/2

Bologna
L’ufficio postale di Bologna 28 è tornato disponibile nella sua sede abituale di via dell’Arcoveggio 74/2, dopo i lavori interni di ristrutturazione finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale e resi necessari dopo un evento criminoso.

L’ufficio è dotato di gestore code con possibilità di prenotazione turno oltre alla presenza del Wi-Fi. Al più presto sarà dotato anche di ATM Postamat h 24.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

















Redazione 1

