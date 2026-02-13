Eugenio Candi e Valeria Parrella nel Consiglio direttivo del Teatro Comunale di Modena

Il Consiglio comunale di Modena indica Eugenio Candi e Valeria Parrella come nuovi componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione Teatro Comunale di Modena. I due consiglieri entrano in carica per un mandato di tre anni e svolgono l’incarico a titolo gratuito, contribuendo con competenze ed esperienze diverse alla guida e all’indirizzo culturale di una delle istituzioni più significative della vita musicale e teatrale cittadina.

Per Eugenio Candi si tratta di una conferma. Figura da tempo attiva nel mondo della cultura, Candi porta nel Consiglio Direttivo una conoscenza profonda dei linguaggi dello spettacolo e una lunga esperienza maturata nel settore delle librerie. Dipendente della libreria Feltrinelli, ha costruito negli anni un percorso professionale fortemente orientato ai campi dell’arte, della musica e dello spettacolo, sviluppando una sensibilità particolare per le dinamiche della produzione culturale e per il rapporto tra pubblico, programmazione e divulgazione. La sua riconferma assicura continuità e competenza all’interno del direttivo della Fondazione.

Accanto a lui entra Valeria Parrella, tra le voci più autorevoli e riconosciute del panorama letterario italiano contemporaneo. Scrittrice, drammaturga e saggista, Parrella vanta una produzione ampia e articolata che attraversa generi e linguaggi diversi: dai romanzi, come “Lo spazio bianco” e “Almarina”, alle raccolte di racconti, da “Mosca più balena” a “Piccoli miracoli e altri tradimenti”, fino ai testi teatrali, ai libretti d’opera, ai podcast e ai saggi. Napoletana, si è trasferita da pochi mesi a Modena, cominciando a costruire un legame con il territorio che ora è chiamata a rappresentare anche all’interno della Fondazione Teatro Comunale.

Parrella collabora stabilmente con le pagine culturali di Repubblica/Robinson e il Manifesto, e nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti istituzioni culturali nazionali. Ha fatto parte del comitato artistico del Teatro Nazionale di Napoli e del Salone del Libro di Torino, ha diretto artisticamente il festival letterario Un’altra galassia e collaborato con Feltrinelli Libri e Musica di Napoli. Un percorso articolato tra letteratura, teatro e progettazione culturale, che introduce nel Consiglio Direttivo del Teatro Comunale di Modena uno sguardo autorevole e profondamente contemporaneo.

La nomina di Candi e Parrella è arrivata al termine dell’audizione dei candidati, che si è tenuta nel corso della seduta consiliare di lunedì 2 febbraio, davanti alle commissioni riunite in seduta congiunta.