Castelnuovo: dialogo con Federica Minozzi su sostenibilità, parità e futuro

Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, è la protagonista della prima serata di “Donne e futuro”, la rassegna dedicata a figure femminili che hanno un ruolo di primo piano nella società e sono diventate punto di riferimento nel loro settore.

L’incontro “Un’imprenditrice di valore”, moderato dalla giornalista Laura Solieri, si terrà mercoledì 18 febbraio alle 20.30 all’auditorium Bavieri di piazza Brodolini a Castelnuovo Rangone.

Una visione imprenditoriale che mette al centro la qualità della vita delle persone, l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza come valori guida dell’azienda che dirige, l’essere donna in un settore tradizionalmente maschile, il percorso dell’azienda in ambiti legati alla responsabilità sociale d’impresa come la parità di genere, la sostenibilità e l’inclusione: queste e altre tematiche verranno affrontate nel corso di una serata che si prospetta ricca di spunti.

Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca di Castelnuovo Rangone, presenta così l’incontro e la rassegna all’interno della quale è inserito: “Federica Minozzi inaugura nel modo migliore una rassegna che vuole far conoscere le storie e i percorsi di donne che hanno lasciato un segno profondo nella società, donne capaci di dare un tocco personale e innovativo a settori prevalentemente maschili. Una figura importante e autorevole, un esempio per tante e un modello per giovani generazioni di ragazze che possono sognare in grande e non abbassare il livello delle proprie ambizioni”.

Manager e imprenditrice di riferimento nell’industria ceramica, Federica Minozzi vanta oltre 26 anni di esperienza da Amministratrice delegata. Personalità dinamica e creativa, unisce una solida esperienza internazionale a spiccate capacità di networking professionale. Minozzi guida Iris Ceramica Group, realtà internazionale con stabilimenti produttivi in Italia, Stati Uniti e Germania e una rete commerciale in oltre cento paesi nel mondo. Con Fondazione Iris Ceramica Group, attiva dal 2019, realizza progetti sociali di respiro nazionale e internazionale. Nel maggio 2025 è stata insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in riconoscimento dello spirito di iniziativa, del coraggio e dell’intelligenza imprenditoriale; nel luglio dello stesso anno ha ricevuto la Laurea honoris causa in Ingegneria gestionale dall’università di Modena e Reggio Emilia e lo scorso novembre le è stato conferito anche il premio “Women Excellence 2025” – categoria Business & Management –, durante la terza edizione di “Women at the Top”, iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Financial Times e Sky TG24, per celebrare storie di donne capaci di guidare il cambiamento e promuovere un nuovo modello sociale fondato sulla parità di genere.