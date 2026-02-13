Bologna è la città che investe di più in rapporto al numero di abitanti

“I dati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore, provenienti da Siope il sistema telematico della Ragioneria generale dello Stato che monitora i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, sono motivo di grande orgoglio per il Comune di Bologna.

Si certifica che Bologna è la città italiana che spende di più per infrastrutture, case, strade, scuole, impianti sportivi… 949,3 euro per abitante. Il dato più elevato nel Paese, con un aumento del 69,6% rispetto al 2024 quando gli investimenti pro-capite erano 370,4 euro.

Più delle parole i dati riportati oggi dal Sole 24 Ore descrivono quanto stiamo facendo in questi anni a Bologna. Numeri che sono il frutto di una programmazione solida, della capacità di intercettare risorse nazionali ed europee e di trasformarle rapidamente in cantieri e opere concrete per i cittadini.

Un riconoscimento molto importante che certifica come questa Amministrazione stia cambiando la città con investimenti che, se in questi anni hanno certamente possono creare disagi ai cittadini per i numerosi cantieri presenti, nei prossimi ci restituiranno una città più bella, moderna e sicura: con due linee tranviarie per un trasporto pubblico più efficiente, nuove case per alleggerire la pressione abitativa, nuovi asili nido e scuole, nuovi centri aggregativi nei quartieri e spazi per la cultura….

Investire significa migliorare la qualità della vita, rendere la città più inclusiva e sostenibile, creare opportunità di lavoro e rafforzare i servizi pubblici. Lo abbiamo sempre detto: questi investimenti sono fondamentali per la città perché danno risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e di costruire una Bologna sempre più attenta ai bisogni delle famiglie, dei giovani e delle persone più fragili”.