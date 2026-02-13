Bentivoglio: esce dall’auto in panne e viene investita e uccisa da un’altra macchina

Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 20:00 in via Santa Maria Induno a Bentivoglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna, 59enne residente nel bolognese, sarebbe stata investita da un’altra autovettura mentre si trovava fuori dalla sua auto, rimasta in panne.

Per la malcapitata, sbalzata nel canale di scolo che fiancheggia la strada, inutili sono stati i soccorsi sanitari, sul posto con due ambulanze, come pure la richiesta d’intervento dell’elisoccorso: la donna è morta sul colpo. Illeso il marito della vittima che ha assistito, inerme, alla disgrazia. Alla guida dell’altra auto c’era un giovane 27enne, trasportato per accertamenti all’ospedale di Bentivoglio.