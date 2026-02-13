Alzabandiera domenica in piazza Roma a Modena per ricordare la prima sfilata pubblica del Tricolore

Modena celebra uno dei momenti simbolici della storia italiana. Domenica 15 febbraio, alle 10, in piazza Roma a Modena, con l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli si ricorderà infatti la prima sfilata pubblica del Tricolore che avvenne proprio in città il 12 febbraio del 1797. Solo poche settimane prima, il 7 gennaio, era stato adottato a Reggio Emilia come bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana, ma fu sotto la Ghirlandina che per la prima volta venne utilizzato in una manifestazione.

Nel momento celebrativo di domenica interverranno il sindaco Massimo Mezzetti e il comandante dell’Accademia militare, il generale Stefano Messina.

Di fronte alla facciata del Palazzo Ducale, con il Reggimento Allievi schierato su tre blocchi, saranno quattro allievi a issare le bandiere, quella italiana e quella dell’Unione europea, sui pennoni collocati in piazza, nei pressi di largo San Giorgio. L’ammaina bandiera è previsto per le 16.00.

Istituito nel 2023 su richiesta del Consiglio comunale, con l’approvazione di una mozione presentata da Alberto Bosi (Alternativa Popolare), il momento celebrativo dedicato al Tricolore rappresenta già una tradizione nel calendario delle ricorrenze modenesi. Per i promotori l’iniziativa ha l’obiettivo di proseguire la valorizzazione del Tricolore come simbolo positivo di unità nazionale e dei principi costituzionali.