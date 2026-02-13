venerdì, 13 Febbraio 2026
Allerta meteo arancione domani in alcune zone della regione

Regione
Per la giornata di sabato 14 febbraio sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto.

Si prevedono inoltre innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti delle soglie 1, più probabili nel settore centro-occidentale della regione. La criticità costiera gialla sulla costa ferrarese è riferita a puntuali situazioni di erosione in atto.

ALLERTA valida dalle 00:00 del 14 febbraio 2026 fino alle 00:00 del 15 febbraio 2026

Allerta ARANCIONE per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO.
Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per criticità costiera nella provincia di FE.

















