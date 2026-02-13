venerdì, 13 Febbraio 2026
Al via i “Gruppi di Parola” per figli di genitori separati: un percorso di supporto per bambini dell’età scolare al Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine

Un ciclo di incontri gratuiti dedicato ai bambini e alle bambine che stanno vivendo la separazione dei genitori

Il Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine promuove un nuovo percorso di “Gruppi di Parola” rivolto a bambini e bambine in età scolare, con genitori separati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente e protetto in cui i più piccoli possano esprimere liberamente emozioni, dubbi e difficoltà legate alla separazione di mamma e papà, condividendo l’esperienza con coetanei che vivono situazioni simili.

Gli incontri saranno condotti da due professioniste esperte: la mediatrice familiare Dott.ssa Martina Esposito e la psicologa Dott.ssa Marzia Dall’Olio, che accompagneranno i bambini in un percorso strutturato, attento e rispettoso dei tempi, della privacy e dei bisogni di ciascuno.

Gli appuntamenti si terranno presso il Centro per le Famiglie, in viale De Amicis 59/A a Carpi, secondo il seguente calendario:

  • Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18.00 – Presentazione del progetto ai genitori interessati
  • Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo
  • Mercoledì 4 marzo 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo
  • Mercoledì 11 marzo 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo
  • Mercoledì 18 marzo 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo

Al termine del percorso è previsto, su richiesta, un colloquio di restituzione individuale con i genitori.

La partecipazione è gratuita ed è necessario il consenso di entrambi i genitori.

Con questa iniziativa, “ – spiega Tamara Calzolari – ” il Centro per le Famiglie conferma il proprio impegno nel sostenere i nuclei familiari nei momenti di cambiamento, offrendo servizi qualificati e strumenti di supporto a tutela del benessere dei bambini e della comunità”.

Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie: centrofamiglie@terredargine.it

 

















