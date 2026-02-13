Al via i “Gruppi di Parola” per figli di genitori separati: un percorso di supporto per bambini dell’età scolare al Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine

Il Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine promuove un nuovo percorso di “Gruppi di Parola” rivolto a bambini e bambine in età scolare, con genitori separati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente e protetto in cui i più piccoli possano esprimere liberamente emozioni, dubbi e difficoltà legate alla separazione di mamma e papà, condividendo l’esperienza con coetanei che vivono situazioni simili.

Gli incontri saranno condotti da due professioniste esperte: la mediatrice familiare Dott.ssa Martina Esposito e la psicologa Dott.ssa Marzia Dall’Olio, che accompagneranno i bambini in un percorso strutturato, attento e rispettoso dei tempi, della privacy e dei bisogni di ciascuno.

Gli appuntamenti si terranno presso il Centro per le Famiglie, in viale De Amicis 59/A a Carpi, secondo il seguente calendario:

Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18.00 – Presentazione del progetto ai genitori interessati

Mercoledì 25 febbraio 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo

Mercoledì 11 marzo 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 17.00-19.00 – Incontro di gruppo

Al termine del percorso è previsto, su richiesta, un colloquio di restituzione individuale con i genitori.

La partecipazione è gratuita ed è necessario il consenso di entrambi i genitori.

“Con questa iniziativa, “ – spiega Tamara Calzolari – ” il Centro per le Famiglie conferma il proprio impegno nel sostenere i nuclei familiari nei momenti di cambiamento, offrendo servizi qualificati e strumenti di supporto a tutela del benessere dei bambini e della comunità”.

Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie: centrofamiglie@terredargine.it