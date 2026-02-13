A Bologna la Polizia di Stato arresta un 27enne dopo un inseguimento tra la folla

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni, protagonista di una serie di azioni criminose iniziate con piccoli furti e culminate nel grave danneggiamento di una volante della Polizia di Stato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e arrestato solo il giorno precedente per un reato analogo, dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre ad essere stato indagato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 17:20 in via IV Novembre. Due agenti della Squadra Mobile, in abiti civili, sono stati avvicinati dal commesso del supermercato “Pam Local”, che ha indicato un uomo appena uscito dal negozio dopo aver sottratto alcune merendine e confezioni di frutta secca. Gli agenti hanno iniziato a seguire il sospettato a distanza, monitorando i suoi spostamenti mentre attraversava Piazza Maggiore e via Rizzoli, in quel momento affollate di passanti.

Proprio in via Rizzoli, l’uomo ha messo a segno un secondo colpo: si è avvicinato a un musicista di strada rumeno e, con un gesto fulmineo, gli ha sottratto il cartone contenente le offerte dei cittadini. Dopo essersi sbarazzato della scatola, intascando il magro bottino di circa 12 euro, è stato bloccato dagli agenti in borghese, supportati nel frattempo da una pattuglia della Volante della locale Questura.

Al momento del fermo, la situazione è rapidamente degenerata. Durante le fasi del contenimento, l’uomo ha colpito i poliziotti con calci e pugni, arrivando a far cadere rovinosamente a terra uno degli agenti. La furia dell’arrestato non si è placata nemmeno una volta messo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. Nonostante le cinture di sicurezza, il giovane è riuscito a colpire ripetutamente con i piedi il vetro posteriore destro della vettura, frantumandolo e rendendo il mezzo inutilizzabile. È stato necessario l’intervento di ulteriori volanti e l’uso di fasce di contenimento per trasportare l’uomo in Questura, dove ha continuato a mantenere un atteggiamento oltraggioso nei confronti degli operatori.

Il reo, senza fissa dimora, è gravato da un curriculum criminale fittissimo, composto da numerosi reati contro il patrimonio e la persona. L’arresto è stato convalidato e il Pubblico Ministero di turno ha disposto il giudizio per direttissima.