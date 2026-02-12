Vergato lancia “Under 30 Lab”: quattro incontri gratuiti per orientare i giovani al lavoro

Un percorso pratico, gratuito e mirato per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro e costruire una strategia efficace per il proprio futuro professionale.

È questo l’obiettivo di Under 30 Lab, il nuovo progetto promosso dal Comune di Vergato in collaborazione con Insieme per il lavoro, Namo APS e BIS – Bologna Innovation Square, rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 19 e i 29 anni.

Il laboratorio si articolerà in quattro incontri tra febbraio e marzo 2026, ospitati presso la Sala Consiliare del Municipio, offrendo strumenti concreti di orientamento, analisi delle competenze e ricerca attiva di opportunità occupazionali. La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite link pubblicato sul sito istituzionale del Comune fino ad esaurimento posti. L’iniziativa nasce per rispondere in modo operativo alle esigenze di chi si affaccia al mercato del lavoro o desidera ridefinire il proprio percorso.

Gli appuntamenti saranno strutturati come momenti di confronto guidato, esercitazioni e accompagnamento personalizzato, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità e migliorare l’efficacia della candidatura:

23 febbraio 2026 (16.00–18.00) – Progetti e obiettivi di inserimento professionale;

3 marzo 2026 (16.00–18.00) – La valorizzazione delle competenze;

10 marzo 2026 (16.00–18.00) – La definizione di una strategia di ricerca;

17 marzo 2026 (16.00–18.00) – La ricerca attiva del lavoro.

Il progetto Under 30 Lab è stato presentato nelle scorse settimane agli studenti dell’IIS Luigi Fantini, a conferma della volontà di intercettare i giovani del territorio e offrire loro strumenti utili e immediatamente spendibili. Il progetto punta inoltre a rafforzare la rete tra enti pubblici, servizi per l’impiego e realtà locali, creando un sistema di supporto più integrato per l’occupazione giovanile in Appennino. L’Amministrazione comunale di Vergato sottolinea il forte valore della collaborazione tra i soggetti coinvolti e ringrazia operatori e partner dell’iniziativa per il contributo organizzativo e formativo.

Per informazioni sono attivi i numeri 051 2197106 e 331 4903853.