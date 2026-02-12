Sventati dalla Polizia di Stato due furti su auto in centro a Bologna

Pomeriggio movimentato quello di ieri per le pattuglie della Polizia di Stato di Bologna impiegate nel controllo del territorio che, a distanza di poche ore, hanno arrestato due uomini che hanno tentato di commettere furti su auto in sosta.

In via Capramozza, nel quartiere Saragozza, un tentativo di furto su un’auto in sosta si è concluso con l’arresto di un pluripregiudicato da parte di un Commissario Capo della Polizia di Stato fuori servizio, che ha sorpreso l’uomo che stava rovistando all’interno della propria auto. La funzionaria di Polizia è intervenuta immediatamente qualificandosi e allertando la Sala Operativa della Questura, ma il malvivente, classe 1994, ha tentato la fuga spintonandola con violenza. Grazie anche al pronto intervento di due residenti della zona e del successivo arrivo delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo è stato definitivamente bloccato.

Il cittadino serbo, con alle spalle numerosi precedenti penali per rapina, omicidio colposo e ricettazione, è stato condotto in Questura. Su disposizione della Procura di Bologna, è stato dichiarato in arresto per tentata rapina impropria e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina. Al termine dell’udienza nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di permanenza domiciliare notturna e l’obbligo di firma giornaliero alla p.g.

Dopo poche ore, nel quartiere di Santo Stefano, il rapido intervento della Polizia di Stato ha permesso di sventare un tentativo di furto su un’autovettura. L’episodio si è concluso con l’arresto di un giovane di 26 anni, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato con una chiamata alla Sala Operativa da parte di un residente, che aveva notato un individuo aggirarsi con fare sospetto attorno a un’auto parcheggiata. La descrizione dettagliata fornita dal testimone ha permesso alla Volante del Commissariato Due Torri-San Francesco, giunta tempestivamente sul posto, di intercettare il sospetto a breve distanza dal veicolo segnalato. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato invano di sbarazzarsi degli arnesi da scasso, con cui aveva forzato la serratura dell’auto, che sono stati immediatamente recuperati e sequestrati dai poliziotti.

Il soggetto è risultato irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti specifici, tra cui un provvedimento di allontanamento prefettizio a cui non aveva mai ottemperato; a suo carico sono emersi inoltre numerosi precedenti reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.

Mentre la proprietaria dell’auto si recava negli uffici di Polizia per formalizzare la denuncia, il giovane è stato condotto in Questura. Su disposizione della Procura di Bologna, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato e deferito per l’inottemperanza all’ordinanza del Prefetto, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.

Previa nulla osta dell’Autorità Giudiziaria quest’ultimo sarà posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le valutazioni in ordine all’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.