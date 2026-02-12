Slittino ancora sul podio olimpico, Italia di bronzo nel team relay

CORTINA (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia dalla nuova pista Monti per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e la firma ancora lo slittino. Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo maschile e i due ori nelle gare di doppio, la squadra azzurra conquista nel team relay il bronzo: Verena Hofer, la coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e il tandem Andrea Voetter/Marion Oberhofer chiudono al terzo posto in 3’42″521, spuntandola di 0″228 sulla Lettonia. Medaglia d’oro alla Germania (3’41″672) e argento all’Austria (3’42″214). Nel medagliere di Milano-Cortina l’Italia tocca quota 16.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).