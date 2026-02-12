giovedì, 12 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaPolizia locale, 72 auto di lusso controllate a Modena in funzione anti...





Polizia locale, 72 auto di lusso controllate a Modena in funzione anti evasione fiscale

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Le verifiche a partire dall’estate 2025: tredici i proprietari segnalati all’Agenzia delle Entrate per irregolarità reddituali

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sono 72 le auto di lusso passate al vaglio della Polizia locale di Modena nell’ambito delle verifiche contro l’evasione tributaria. A partire dall’estate 2025, gli agenti hanno dato corso a una serie di verifiche nell’ambito degli ordinari servizi di polizia stradale, rilevando qualche decina di veicoli di particolare valore, ritenuti meritevoli di approfondimento sotto il profilo fiscale.

Nella maggior parte dei casi non sono emerse anomalie o incongruenze: i proprietari risultavano regolarmente conosciuti al fisco e non sono stati rilevati elementi tali da richiedere ulteriori accertamenti.

In tredici casi, invece, sono emerse irregolarità. I proprietari dei veicoli risultavano sconosciuti al fisco oppure dichiaravano redditi irrisori a fronte del possesso di auto di lusso e, in alcuni casi, di ulteriori veicoli o beni immobili. Gli interessati non sono tutti residenti a Modena: otto sono cittadini italiani e cinque di altre nazionalità.

Gli accertamenti svolti dagli operatori del Comando di via Galilei hanno portato all’inoltro di specifiche segnalazioni all’Agenzia delle Entrate competente per territorio nei Comuni di residenza dei soggetti controllati, per diverse annualità fiscali.

L’attività di controllo prosegue anche nei prossimi mesi: l’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sull’eventuale contrasto all’evasione tributaria.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.