Olimpiadi 2026, a Livigno il nuovo mezzo anfibio dei Vigili del fuoco del Comando di Modena

Dalle emergenze sulla neve agli scenari alluvionali, il nuovo mezzo anfibio dei Vigili del fuoco giunge a Livigno per le Olimpiadi Invernali. Un veicolo fuoristrada ad altissima mobilità, facente parte del parco mezzi del comando di Modena, progettato per scenari estremi, grazie ai suoi enormi pneumatici a bassa pressione, il mezzo è in grado di “galleggiare” sulla neve fresca, superare pendenze elevate e navigare in acqua come un anfibio.

Tale veicolo permette alle squadre di raggiungere zone isolate e impervie, non accessibili ai mezzi convenzionali, garantendo il trasporto di soccorritori, attrezzature e l’eventuale evacuazione di persone in difficoltà. Un potenziamento tecnologico fondamentale per assicurare la massima tempestività di intervento durante i Giochi Olimpici, anche in condizioni meteo avverse.

















Redazione 1

