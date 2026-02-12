Nuova guida per i Giovani Democratici del Distretto Ceramico: eletti Cesare Riazzi e Houda Hdily

A guidare i Giovani Democratici del Distretto ceramico sarà Cesare Riazzi, insieme alla Consigliera comunale di Sassuolo Houda Hdily, con cui si apre un passaggio fatto di entusiasmo, impegno e radicamento sui temi che da sempre caratterizzano l’azione dei GD: diritti, lavoro, giustizia sociale, pace e futuro sostenibile. Una squadra giovane, ma già capace di intrecciare militanza e rappresentanza istituzionale, portando dentro le assemblee elettive la voce di una generazione che chiede spazio e ascolto.

Tra le priorità politiche che il nuovo gruppo di coordinamento intende portare avanti, il rafforzamento dell’azione dei GD a supporto dei gruppi consiliari del territorio, a partire dal Comune di Sassuolo, dove proseguirà la collaborazione e il sostegno al lavoro istituzionale della consigliera Rebecca Sara Rossi e del presidente del Consiglio comunale Filippo Simeone. L’obiettivo è quello di costruire proposte concrete sui temi della partecipazione giovanile, delle politiche abitative, del lavoro di qualità, della transizione ecologica e degli spazi di aggregazione.

“Assumiamo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Cesare Riazzi – consapevoli della storia e del ruolo che i GD hanno avuto nel nostro territorio. Vogliamo rafforzare la nostra presenza, costruendo spazi di partecipazione autentici per le nuove generazioni, e portando avanti battaglie chiare su diritti, giustizia sociale e futuro del Distretto. In un’area come la nostra, segnata dalla centralità del lavoro manifatturiero e del comparto ceramico, crediamo sia fondamentale dare voce a una generazione che chiede qualità del lavoro, innovazione e sostenibilità.”

“Il nostro impegno – aggiunge Houda Hdily – sarà quello di tenere insieme istituzioni e militanza, dando voce a chi troppo spesso non ne ha. Da giovani amministratrici e amministratori sentiamo il dovere di costruire politiche più inclusive, attente alle disuguaglianze e alle opportunità per le ragazze e i ragazzi. Questo significa anche contribuire a immaginare un modello di sviluppo più giusto, capace di tenere insieme crescita, diritti e transizione ecologica, perché il futuro del distretto passi davvero anche dalle nuove generazioni”.

Nel raccogliere questo testimone, i GD del Distretto ceramico desiderano rivolgere un sentito ringraziamento ad Alessio Bastai, segretario uscente, per il lavoro svolto in questi anni con passione e spirito di servizio.

Alla nuova squadra va il pieno sostegno Pd del Distretto ceramico, nel segno di una collaborazione politica e generazionale fondamentale per affrontare le sfide che il territorio ha davanti e costruire una proposta credibile per le nostre comunità.

Un plauso arriva anche dal segretario della Federazione provinciale del Pd modenese Massimo Paradisi: “Buon lavoro ai due coordinatori, e grazie per il loro impegno. Il punto di vista, le idee e le rivendicazioni delle giovani generazioni sono e devono rappresentare uno stimolo prezioso per il Partito Democratico, a ogni livello, perché sia possibile costruire la società di domani in modo che possa essere migliore di quella attuale.”

Questo passaggio si inserisce inoltre dentro un percorso più ampio di partecipazione e rinnovamento, che condurrà al Congresso provinciale dei Giovani Democratici di Modena, in programma domenica 15 febbraio, appuntamento centrale per definire linea politica, gruppo dirigente e priorità dell’organizzazione a livello provinciale.