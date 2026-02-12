Nottetempo ladri “al lavoro” nel reggiano

Poco dopo l’una, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti in via San Lorenzo a Casalgrande, presso un bar, in seguito all’attivazione di un allarme. Il titolare dell’attività, tramite il sistema di videosorveglianza in diretta, ha notato un intruso all’interno del locale e ha immediatamente contattato il 112.

I militari, una volta sul posto, hanno riscontrato segni di effrazione: i responsabili si erano introdotti nel bar forzando la porta vetrata sul retro dell’edificio. All’interno, i malviventi hanno sottratto l’intero registratore di cassa contenente alcune centinaia di euro. Il danno complessivo, incluse le riparazioni degli infissi danneggiati, è ancora in fase di quantificazione precisa. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari e condotto il sopralluogo sui luoghi del reato. L’accaduto è attualmente oggetto di indagini approfondite.

Un altro furto notturno si è verificato in via Samoggia, a Reggio Emilia. Intorno alle 4:00 di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso una salumeria, allertati dal proprietario che aveva ricevuto la segnalazione dell’allarme in funzione. Gli autori del crimine hanno agito velocemente, rompendo la catena che bloccava l’inferriata e sfondando il vetro della porta d’ingresso per entrare nell’esercizio commerciale. In pochi attimi hanno svuotato il registratore di cassa, rubando circa 400 euro in contanti. Anche in questo caso i militari hanno svolto tutti i rilievi e avviato le indagini per identificare i colpevoli, analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza installate nella zona.