Modena, costante attività di prevenzione dell’Arma in zona stazione ferroviaria e Tempio

Proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena. Nei giorni scorsi i militari hanno intensificato la loro presenza effettuando controlli a tappeto nelle aree della Zona Tempio, della Stazione Ferroviaria e del Parco Novi Sad.

L’operazione ha permesso il controllo di numerose persone ed ha portato ad alcune denunce a piede libero, nonché all’adozione di provvedimenti amministrativi e di pubblica sicurezza.

Due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dai militari operanti mentre dormivano abusivamente all’interno della cantina di un’abitazione privata, dopo averne forzato il lucchetto. Uno dei due è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto è stato accompagnato dai Carabinieri presso il Centro per i Rimpatri (CPR) di Gradisca d’Isonzo. L’altro, invece, ha ricevuto l’ordine del Questore di lasciare entro sette giorni il territorio italiano.

Altre due persone, invece, sono state deferite in stato di libertà per attività illecita connessa agli stupefacenti. Nello specifico, i militari hanno rinvenuto modiche quantità di hashish e crack, nonché una discreta quantità di denaro contante, a seguito di perquisizioni effettuate in viale Crispi.

Infine, a seguito di una perquisizione volta alla ricerca di armi, un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di circa 6,5 cm. Successivamente, l’uomo è stato denunciato perché privo di permesso di soggiorno o di qualsiasi altro atto attestante la sua regolare presenza sul territorio nazionale.

L’attività si inserisce nel quadro di un costante monitoraggio delle aree cittadine più esposte a fenomeni di illegalità, con l’obiettivo di garantire sicurezza delle aree più sensibili.