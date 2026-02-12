Lite in piazza Marconi a Reggio: fermato e denunciato un giovane trovato in possesso di un coltello

Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, una pattuglia del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia ha denunciato un giovane di 28 anni trovato in possesso una coltello con una lama di otto centimetri. Durante il servizio di vigilanza del territorio in zona stazione, condotto in abiti civili e con un’auto civetta, gli agenti hanno notato un’accesa lite fra due persone in piazzale Marconi.

Intervenuti tempestivamente per calmare gli animi, gli operatori di via Brigata Reggio, dopo essersi identificati, hanno fermato un ragazzo di 28 anni, già conosciuto alla giustizia. Oltre a non avere con sé alcun documento di riconoscimento, il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti un coltello pieghevole che nascondeva nella tasca anteriore dei pantaloni. Condotto negli uffici del Comando della Polizia locale il 28enne, dopo gli accertamenti di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetto atto a offendere.