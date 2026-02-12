Lega, Bonzanini e Bargi sull’uscita di Golinelli e Vandelli: “Dispiace molto perdere due amici, urge riflessione interna”

Così Giulio Bonzanini e Stefano Bargi, Vice Segretari della Lega in Provincia di Modena sull’uscita del Segretario Guglielmo Golinelli e del Consigliere Provinciale Giuseppe Vandelli:

“Abbiamo appreso con grande rammarico della decisione di Guglielmo e Giuseppe di lasciare la Lega in favore del partito di Vannacci, soprattutto perché ad andarsene sono prima di tutto due amici, oltre che importanti punti di riferimento della Lega locale”. Così commentano i due Vice Segretari Provinciali.

“Urge però una seria riflessione interna, perché ciò che spinge due persone valide a fare un salto nel buio verso una nuova ma incerta esperienza è la forza delle idee che è venuta meno in Lega. Se un partito fa scappare i suoi uomini migliori o li mette nelle condizioni di lasciare, deve necessariamente interrogarsi e valutare da dove ripartire”, continuano i due leghisti.

E concludono: “non possiamo quindi che salutare da amici Guglielmo e Giuseppe e ringraziarli per l’impegno dimostrato in questi anni di percorso politico fatto assieme, accogliendo la nomina di Stefano Corti come Commissario, che sosterremo nell’impegno di portare le Sezioni della Lega verso gli imminenti congressi locali e, conseguentemente, provinciale e regionale”.