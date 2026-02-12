giovedì, 12 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaLa famiglia Pavironica in visita in Provincia





La famiglia Pavironica in visita in Provincia

Modena
Tempo di lettura 1 min.

Sandrone: “Braglia, un presidente fuori dal Comune”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La famiglia Pavironica ha salutato, nella mattina di giovedì 12 febbraio, il presidente della Provincia Fabio Braglia nel corso di un incontro nella sede dell’ente con le maschere della tradizione carnevalesca modenese per parlare di Modena e non solo.

Non sono mancati i momenti di ilarità, come ad esempio quando Sandrone, ha sottolineato al presidente Braglia che «ci hanno detto di venire qui perché c’è un presidente “fuori dal Comune”».

Una visita nel corso della quale, la Società del Sandrone, ha consegnato a Braglia il calendario 2026 della società carnevalesca e quello a strappo con frasi e massime in dialetto modenese.

Braglia, apprezzando il lavoro della Società del Sandrone, ha ribadito «l’alto valore culturale che svolge ogni anno per tutti i nostri concittadini. Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo sono una vera e propria eccellenza modenese, che continua a vivere grazie a voi. In tempi complicati come quelli che stiamo vivendo, il vostro impegno nel tener viva la tradizione di Sandrone è encomiabile, siete un “patrimonio” culturale e storico della nostra comunità».

Nella tradizione Sandrone sarebbe una maschera modenese creata, circa un secolo e mezzo fa, dal burattinaio carpigiano Luigi Rimini, mentre in una seconda ipotesi, la maschera di Sandrone sarebbe divenuta popolare nel corso delle feste carnevalesche della Corte Estense, dove era usanza  invitare ogni anno a Carnevale, un contadino per beffeggiarlo finché, un anno, un certo Alessandro Pavironi, dimostrandosi particolarmente arguto mise in imbarazzo i cortigiani, divenendo l’attuale maschera “Sandrone” conosciuta fino ad oggi.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.