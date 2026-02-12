Imbrattata la stele dedicata a Gina Borellini nel Parco della Resistenza di Modena. La condanna dell’ANPI

“Ancora un ignobile insulto alla memoria di una protagonista straordinaria della Resistenza e della democrazia”, così Vanni Bulgarelli, presidente provinciale dell’ANPI, commenta l’imbrattamento della stele dedicata all’onorevole e partigiana Gina Borellini “Kira” nel Parco della Resistenza di Modena.

Non è la prima volta che individui politicamente orientati o semplicemente stupidi vandali danneggiano simboli della Lotta di Liberazione. Il loro gesto, che rivela ignoranza e vuoto civile, non fa altro che rafforzare il nostro impegno nel promuovere la conoscenza della Resistenza e di quanto donne e uomini come “Kira”, spesso giovanissimi, hanno fatto per costruire un’Italia di pace, libertà e democrazia, dando a tutti una nuova speranza e il dovere di difendere quanto da loro conquistato a prezzo di immani sacrifici”.

ANPI si è già attivata, in intesa con il Comune, per riparare i danni.