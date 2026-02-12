giovedì, 12 Febbraio 2026
Il Segretario della Lega Sassuolo, Ruggeri in merito all’uscita dal partito del Consigliere Comunale Giuseppe Vandelli

Sharon Ruggeri

“Nella giornata di ieri il consigliere comunale Giuseppe Vandelli ci ha comunicato la sua decisione di lasciare il nostro partito per aderire alla formazione politica di Roberto Vannacci.
Accogliamo questa notizia rispettando le scelte personali e il percorso individuale di ogni singola persona.
Comprendiamo anche le motivazioni che l’hanno spinto a compiere questa scelta, che in parte condividiamo come intera sezione.

Tuttavia, ciò che abbiamo creato nella nostra città è qualcosa di troppo importante per smettere di coltivarlo, giorno per giorno. Desideriamo ribadire con forza un concetto fondamentale per i nostri militanti e per i cittadini che ci sostengono: la Lega a Sassuolo c’era ieri, c’è oggi e ci sarà domani.
Il nostro progetto politico non si identifica con i singoli nomi, ma con una storia di radicamento sul territorio. Continueremo a portare avanti con orgoglio e determinazione le battaglie che ci hanno sempre contraddistinto: dalla sicurezza alla tutela delle tradizioni e della famiglia.
Salutiamo così Giuseppe, grati di aver condiviso parte del nostro percorso politico al suo fianco ed augurandogli un grande in bocca al lupo”.
Redazione 1

