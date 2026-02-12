Grande partecipazione ieri sera in Rocca a Montecchio per parlare del Franchini

Si è svolto ieri sera, nella Sala della Rocca di Montecchio Emilia, alle ore 20.30, un incontro con i cittadini dal titolo: “Facciamo il punto sul Franchini, un ospedale che guarda al futuro”. Grande la partecipazione di cittadini, professionisti e rappresentanti del volontariato, nonché di diversi componenti del Comitato Consultivo Misto Aziendale del Distretto.

La serata, prima di una serie di incontri sui singoli territori comunali del Distretto, voluta dai Sindaci dell’Unione Val d’Enza, è stata molto partecipata.

Presenti i primi cittadini dell’Unione Val d’Enza, il Direttore di Distretto Barbara Gilioli, che ha organizzato e moderato gli interventi dei professionisti, il Direttore Assistenziale Antonio Boccia Zoboli, il Direttore del Presidio Ospedaliero Giorgio Mazzi e la Responsabile sanitaria del Franchini, Maria Chiara Rompianesi.

Dagli interventi di tutti i professionisti dell’Ospedale si è evidenziata professionalità, innovazione ed un abile lavoro di squadra. Si è ribadito con elementi tangibili l’intenzione di valorizzare il presidio di Montecchio condividendo, con i cittadini la crescita dei servizi svolti e gli investimenti che interessano il territorio, fondamentali per il miglioramento del presidio pubblico nella sanità.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività dell’ospedale, i progressi compiuti negli ultimi anni e ciò che accadrà nel prossimo futuro.

Sono intervenuti gli stessi professionisti: Paolo Montanari, Pasquale Talento, Eugenio Cudazzo, Cristiana Tioli, Enrico Iotti, Giuseppe D’Andretta, Lucia Spaggiari, Marco Vecchi, Samantha Valeriani, Ettore Bellanca, Antonio Frattini, Marcella Menichetti e Maria Cristina Gregorini, Bruno Panno e Francesco Vercilli, Direttore della Struttura Complessa Provinciale di Operation Management, per parlare delle attività e dei progetti che sono stati implementati ed in corso di implementazione all’interno delle rispettive strutture.

Particolarmente interessanti e ricchi di spunti gli interventi dei molti cittadini intervenuti che hanno potuto fare domande e proposte direttamente ai professionisti del Franchini.