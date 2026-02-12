giovedì, 12 Febbraio 2026
Dal 20 febbraio al 22 maggio, COLLAGENE, la rassegna multidisciplinare a cura di DAS

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura 1 min.

Sette appuntamenti in in via del Porto 11/2 con progetti di artistə impegnatə in percorsi di ricerca e di ibridazione tra linguaggi artistici

Dopo gli appuntamenti del 2025, la quinta edizione di COLLAGENE prosegue con altre sette serate in programma dal 20 febbraio al 22 maggio negli spazi di DAS – Dispositivo Arti Sperimentali in via del Porto 11/2.
La rassegna, a cura del Direttivo DAS e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, conferma ancora una volta la sua vocazione multidisciplinare e sperimentale, ospitando progetti di artistə impegnatə in percorsi di ricerca e di ibridazione tra linguaggi artistici.

“Il progetto COLLAGENE – racconta il Direttivo DAS – nasce dal desiderio di costruire un luogo di incontro tra comunità artistiche, pubblici e territori. A chi viene selezionatə offriamo un periodo di residenza presso la nostra sede, per favorire lo scambio tra creatorə e sostenere la ricerca sui linguaggi del contemporaneo. Le serate pubbliche diventano un’occasione per lə artistə di far conoscere i propri lavori e per lə spettatorə di conoscere progettualità multidisciplinari. La seconda parte dell’edizione 2026 conferma infatti l’attenzione ai formati ibridi e a modalità di fruizione inclusive e partecipate”.

“È di primaria importanza che i luoghi del Comune possano diventare spazi di incontro, di ricerca e soprattutto di dialogo e valorizzazione di tutte le forme artistiche – sottolinea Mattia Santori, delegato alle politiche giovanili del Comune di Bologna In questo, COLLAGENE non rappresenta solo il momento più intenso della programmazione di DAS, ma anche la sua identità presente e futura, per un luogo che fa del suo attraversamento una forma di restituzione al territorio”.

Tra performance, coreografie, concerti, live set audiovisivi, installazioni e dispositivi site-specific, le creazioni in programma tra febbraio e maggio 2026 sono accomunate da un’attenzione alle contraddizioni del nostro tempo: dalla messa in crisi dello sguardo e della percezione al racconto delle pratiche del dissenso; dal rapporto tra corpi e sistemi di controllo alle questioni ambientali, fino a lavori che si confrontano con la memoria e con materiali d’archivio.

COLLAGENE è un progetto a cura di Direttivo DAS – Maru Barucco, Roberta Cacciatore, Eugenia Galli, Fabio Leonetti, Elena Mattioli, Flavio Perazzini, Carlo Sgarzi

Sito:https://www.dasbologna.org/

Social: Instagram (@das.bologna – https://www.instagram.com/das.bologna/) | Youtube (https://bit.ly/CollageneDas)

















