Dal 20 febbraio al 22 maggio, COLLAGENE, la rassegna multidisciplinare a cura di DAS

Dopo gli appuntamenti del 2025, la quinta edizione di COLLAGENE prosegue con altre sette serate in programma dal 20 febbraio al 22 maggio negli spazi di DAS – Dispositivo Arti Sperimentali in via del Porto 11/2.

La rassegna, a cura del Direttivo DAS e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, conferma ancora una volta la sua vocazione multidisciplinare e sperimentale, ospitando progetti di artistə impegnatə in percorsi di ricerca e di ibridazione tra linguaggi artistici.

“Il progetto COLLAGENE – racconta il Direttivo DAS – nasce dal desiderio di costruire un luogo di incontro tra comunità artistiche, pubblici e territori. A chi viene selezionatə offriamo un periodo di residenza presso la nostra sede, per favorire lo scambio tra creatorə e sostenere la ricerca sui linguaggi del contemporaneo. Le serate pubbliche diventano un’occasione per lə artistə di far conoscere i propri lavori e per lə spettatorə di conoscere progettualità multidisciplinari. La seconda parte dell’edizione 2026 conferma infatti l’attenzione ai formati ibridi e a modalità di fruizione inclusive e partecipate”.

“È di primaria importanza che i luoghi del Comune possano diventare spazi di incontro, di ricerca e soprattutto di dialogo e valorizzazione di tutte le forme artistiche – sottolinea Mattia Santori, delegato alle politiche giovanili del Comune di Bologna – In questo, COLLAGENE non rappresenta solo il momento più intenso della programmazione di DAS, ma anche la sua identità presente e futura, per un luogo che fa del suo attraversamento una forma di restituzione al territorio”.

Tra performance, coreografie, concerti, live set audiovisivi, installazioni e dispositivi site-specific, le creazioni in programma tra febbraio e maggio 2026 sono accomunate da un’attenzione alle contraddizioni del nostro tempo: dalla messa in crisi dello sguardo e della percezione al racconto delle pratiche del dissenso; dal rapporto tra corpi e sistemi di controllo alle questioni ambientali, fino a lavori che si confrontano con la memoria e con materiali d’archivio.

COLLAGENE è un progetto a cura di Direttivo DAS – Maru Barucco, Roberta Cacciatore, Eugenia Galli, Fabio Leonetti, Elena Mattioli, Flavio Perazzini, Carlo Sgarzi

Sito:https://www.dasbologna.org/

Social: Instagram (@das.bologna – https://www.instagram.com/das.bologna/) | Youtube (https://bit.ly/CollageneDas)