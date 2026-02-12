Castel San Pietro Terme aderisce al Giro d’Italia per la Pace e presenta la rassegna “Pace in Comune”

Con Delibera di Giunta, il Comune di Castel San Pietro Terme ha ufficialmente aderito al Giro d’Italia per la Pace, la nuova iniziativa che attraverserà il Paese in occasione dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, e del 40° anniversario del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Un percorso che il Comune intende sviluppare attraverso la rassegna “Pace in Comune”, un ciclo di incontri e iniziative dedicate ai temi della pace, del dialogo e dei diritti umani.

Il primo incontro pubblico “PACE IN COMUNE – Palestina: una storia da conoscere, una realtà da ascoltare” è in programma il 20 febbraio 2026 alle ore 20.00 e sarà dedicato al tema della Palestina, con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza su una delle questioni più complesse e attuali dello scenario internazionale.

Essere comunità di pace significa riconoscere che la pace non è un dato acquisito, ma un impegno continuo che richiede consapevolezza, partecipazione e responsabilità collettiva. Partendo da questa premessa, l’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione e dialogo per comprendere come le responsabilità del passato e le scelte del presente incidano profondamente sulla costruzione di società più giuste, inclusive e non violente.

L’incontro si colloca pienamente nella missione dell’Assessorato alla Pace, che promuove la consapevolezza, la partecipazione e l’impegno civile come strumenti fondamentali per la prevenzione dei conflitti e per la costruzione della convivenza. Attraverso il confronto pubblico e l’ascolto di voci qualificate, l’iniziativa mira a rafforzare una cultura della pace fondata sulla memoria storica e sul rispetto dei diritti umani, favorendo una lettura critica dei conflitti contemporanei e mettendo in relazione passato e presente.

La serata che sarà moderata dalla giornalista Lara Alpi, della testata Il Sabato Sera, vedrà l’intervento dello storico Gabriele Montalbano, ricercatore universitario in storia a Scienze Politiche presso l’Università di Bologna. Nel suo contributo, Montalbano offrirà una ricostruzione storica della Palestina, partendo dalla fase ottomana, attraversando la questione coloniale e la nascita del sionismo, per poi soffermarsi sulla storia moderna e contemporanea, dalla Nakba alle guerre successive, dalle intifade agli Accordi di Oslo. Un percorso che invita a conoscere il passato come strumento indispensabile per comprendere le radici dei conflitti attuali e per immaginare prospettive di giustizia, autodeterminazione e convivenza pacifica.

Accanto all’approfondimento storico, l’incontro ospiterà la testimonianza del Coordinatore medico EMERGENCY a Gaza, il Dott. Giorgio Monti, che porterà l’esperienza diretta dell’azione medico-umanitaria nei contesti di conflitto. Il suo contributo offrirà uno sguardo concreto sull’impatto delle guerre sulle popolazioni civili e sul valore della solidarietà come pratica quotidiana di pace e di responsabilità umanitaria.

La serata prevede inoltre uno spazio di confronto aperto con il pubblico, dedicato a domande, riflessioni e contributi della cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità, la partecipazione attiva e la responsabilità collettiva. Essere comunità di pace significa assumersi insieme la responsabilità di ricordare, comprendere e agire. Con questo incontro, il Comune di Castel San Pietro Terme intende offrire un contributo concreto alla costruzione di una comunità più consapevole, solidale e capace di scegliere la pace ogni giorno.