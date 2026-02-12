Casalgrande, una delegazione di Trenitalia-Tper incontra il Sindaco e il presidente di Aut Aut

Il rapporto virtuoso tra l’Amministrazione comunale di Casalgrande, Trenitalia Tper e l’Associazione Aut Aut ha vissuto un ulteriore momento significativo nella giornata di ieri. I vertici dell’azienda — guidati dall’Amministratore delegato Alessandro Tullio — il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, accompagnato dal Vicesindaco Valeria Amarossi e dall’Assessore Marco Cassinadri, e il presidente di Aut Aut Roberto Vassallo si sono ritrovati per un momento di condivisione presso il ristorante Planet Aut.

L’incontro è stato occasione per la consegna e la proiezione in anteprima di un video realizzato da Trenitalia Tper per raccontare la visita dei ragazzi di Aut Aut, accompagnati dal Primo Cittadino, dai loro genitori e dagli accompagnatori, presso l’impianto di manutenzione di Bologna il 29 aprile 2025.

Una giornata indimenticabile per i ragazzi che, grazie allo splendido accompagnamento del personale Tper, si sono immersi in un ambiente affascinante, fatto di impegno, professionalità e relazioni di valore. Per un giorno hanno potuto vestire i panni del capostazione e del capotreno, guidare uno dei mezzi in dotazione a Trenitalia Tper e vivere emozioni uniche, oggi immortalate nelle immagini del video.

Il filmato diventerà strumento di promozione e sensibilizzazione pubblica a partire dal prossimo 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo.

«Come Amministrazione comunale di Casalgrande, quello di ieri è stato un momento molto speciale – ha sottolineato il Sindaco Daviddi -. Il rapporto che si è consolidato nel corso del tempo tra Trenitalia Tper e Aut Aut è veramente qualcosa che inorgoglisce tutti noi e la nostra comunità. Il video che verrà divulgato a partire dal 2 aprile prossimo, dal mio punto di vista, è una tappa importante di un percorso di sensibilizzazione che non può e non deve fermarsi ad una semplice data o ricorrenza. Come amo ripetere sempre, sensibilizzazione e attenzione per tutto ciò che riguarda le persone affette dallo spettro autistico si deve sviluppare tutti i giorni, ciascuno per la propria parte. Certamente, Trenitalia Tper quel compito lo sta assolvendo in modo assolutamente ammirevole».

«Grazie, quindi, a tutta Trenitalia Tper e in particolare al dottor Tullio, per la continua sensibilità dimostrata su questo tema e ovviamente al presidente di Aut Aut Roberto Vassallo per essere un motore inesauribile di progetti virtuosi a favore di questi ragazzi. Il progetto Planet Aut è oggi una vera realtà del nostro territorio e non solo, e tanti altre iniziative sono in cantiere a favore di questo ragazzi, davvero speciali».

«Il percorso avviato da Trenitalia Tper insieme all’associazione Aut Aut e al Comune di Casalgrande si arricchisce di un nuovo capitolo – dichiara l’Amministratore Delegato Alessandro Tullio -. La visita dei ragazzi al nostro impianto di manutenzione di Bologna è diventata un racconto per immagini: un video che abbiamo consegnato loro con piacere, sperando che possa anche contribuire a sensibilizzare chi lo guarderà, nei confronti dell’autismo».

«Questa “amicizia” è la prova di come un episodio negativo – quello vissuto da Mattia a bordo di un nostro treno circa un anno fa – possa trasformarsi con la volontà di tutti in una preziosa occasione di crescita e conoscenza reciproca – aggiunge il dottor Tullio -. Molto importante è stato l’incontro di formazione organizzato per il nostro personale, per imparare a comprendere le tante sfumature dello spettro autistico e migliorare il nostro servizio. Nell’associazione Aut Aut, a partire dal suo presidente Roberto Vassallo e nel sindaco di Casalgrande abbiamo trovato una sensibilità e disponibilità che di certo ci vedranno ancora lavorare insieme. L’appuntamento di ieri è stata infatti anche l’occasione per ragionare su nuove occasioni di incontro, nell’ambito di un percorso con il treno e il mestiere del ferroviere come nuovo filo conduttore».

«A nome di tutta Aut Aut e di tutti quei ragazzi che sono coinvolti nel progetto Planet Aut desidero ringraziare Trenitalia Tper e l’Amministrazione Comunale di Casalgrande per un rapporto per noi determinante che si sta consolidando nel tempo – conclude il presidente di Aut Aut Roberto Vassallo -. Il video che ci è stato consegnato e di cui sono profondamente grato, è il suggello di tutto questo oltre a un ricordo di una giornata indimenticabile per questi ragazzi. Ma, come ha giustamente sottolineato il Primo cittadino, l’attenzione al tema dell’autismo, soprattutto nelle giovani generazioni, deve essere qualcosa che accompagna la nostra quotidianità. E noi, sia con Planet Aut che con altre iniziative che abbiamo in cantiere, puntiamo proprio a questo: a cambiare la prospettiva e la visione con cui oggi l’autismo viene visto da parte delle comunità in cui viviamo. Quindi grazie ancora per l’attenzione sincera e genuina su questo tema da parte di una grande realtà come Trenitalia Tper e dall’Amministrazione comunale di Casalgrande».

A suggello dell’incontro di ieri, l’Amministratore delegato di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio, ha donato al presidente Vassallo e al Sindaco Daviddi una fotografia della visita dei ragazzi nella primavera scorsa.