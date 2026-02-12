giovedì, 12 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Bologna, Referendum 22 e 23 marzo: individuati gli spazi per i comizi elettorali

Bologna
I comizi potranno tenersi tra il 20 febbraio e il 20 marzo

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi una delibera con cui individua gli spazi da destinare ai comizi elettorali, con l’obiettivo di consentire a tutti i partiti e i movimenti un’adeguata partecipazione alla propaganda in vista dei referendum del 22 e 23 marzo.

Gli spazi aggiuntivi sono: piazza della Pace, piazza Lambrakis, piazza Capitini, piazza dei Colori, piazza Santo Stefano, piazza Minghetti. Inoltre per la prima volta sono individuate piazza VIII Agosto, piazza XX settembre e piazzetta di Santa Maria della Pioggia e, per la prima volta, piazza Lucio Dalla.

Tali spazi si aggiungono alle piazze già destinate ai comizi che sono:

  • piazza Maggiore
  • piazza Galvani
  • piazza San Francesco
  • piazzale Jacchia ( Giardini Margherita)
  • piazza Carducci
  • piazzale via Roselle

Piazza dell’Unità non sarà disponibile in quanto interessata dai cantieri per la realizzazione del tram.

I comizi potranno tenersi tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

Qui tutte le info: https://www.comune.bologna.it/servizi/servizi-elettorali/richiedere-piazze-comizi-elettorali

















Redazione 1

